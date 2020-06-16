曾被白宫指帮中国宣传 美国之音正副台长辞职

美国之音台长贝内特与副台长菅原，于当地时间周一向美国之音员工表示，他们已向新上任的美国国际媒体署（USAGM）执行长帕克提出辞呈。

过去几个月里，美国之音屡遭白宫与美国疾管局抨击为中国做宣传，这也让外界揣测这些事件是否与上述两人的离职有关。

综合美国之音、德国之声等报道，贝内特和苏加瓦拉在写给美国之音员工们的信中，虽然没有提到美国之音与特朗普政府的紧张关系，但她们表示帕克“有权替换我们”。

帕克6月4日刚通过美国参议院的提名过程，正式成为美国国际媒体署的执行长。美国总统特朗普当时还发布推文恭喜他。

贝内特与菅原也在信中向美国之音的员工承诺，即便他们离开美国之音，这些员工也无需改变他们的工作、热情、使命与正直感。

她们写道：“帕克在国会宣誓他会敬重确保美国之音独立性的防火墙。这面墙为世界各地听众给予我们惊人的信任扮演了最重要的角色。”

美国之音宪章规定，面向俄罗斯、伊朗、中国等实施新闻审查和压制的国家的听众，美国之音的报道必须“准确、客观和全面”，美国之音“代表整个美国，而不是美国社会的个别层面”。

白宫今年4月在官网上，公开指责美国之音刊载了一段显示中国武汉在冠病病毒疫情减退后重启城市运作的视频，称这是在帮中国做宣传。

针对白宫的有关指责，当时身为台长的贝内特曾大力争辩，并列出了美国之音针对中国的行为提出质疑的大量报道。

她还写道：“美国之音是公部门资助的独立媒体，而我们与国营媒体最大的差别是，我们可以不受限制地呈现各方对同一个议题的立场，而依据美国之音章程内容，我们也必须这麽做。”

贝内特由前总统奥巴马任命担任，2016起担任美国之音台长。她曾在描述美国之音新闻独立性的时候曾说：“我们不搞宣传，永远不会。”

