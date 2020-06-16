专家：北京疫情病毒来自中间宿主可能性几为零

北京过去五天已出现逾百例冠病确诊病例，其中多数与新发地农产品批发市场有关，病毒溯源和中间宿主等问题再成焦点。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友对此表示，此次北京疫情的病毒来自中间宿主的可能性几乎为零。

据澎湃新闻报道，吴尊友昨晚表示，此次在北京暴发的疫情病毒基因测序已经清楚，是欧洲流行毒株，来自境外。分析此次北京疫情，病毒输入存在两种可能，一种是被病毒沾染的物品带到了北京，还有就是感染的人进入北京造成的传播扩散。

吴尊友认为，此次北京的疫情，病毒来自中间宿主的可能性几乎为零。他在接受媒体采访时表也表示，北京市曾经将近60天没有出现病例，不应该是北京当地自然发生的。

早在2003年SARS时期，香港大学公共卫生学院新发传染病国家重点实验室管轶教授团队率先分离出SARS病毒，并证实了果子狸是SARS的中间宿主，也是人类感染SARS的直接来源。基于此，广东省随后清除市场上的果子狸，有效遏制了SARS疫情的扩散和再暴发。

此次冠病疫情在武汉首先暴发后，华南海鲜批发市场成为病毒溯源的关键地方，但至今没有任何进展和成果公布。

近日北京暴发疫情后，一位高校的生物学家此前在受访时表达了期待，称北京这次新发病例为找到病毒的中间宿主，彻底消除疫情暴发的源头提供了机遇。

这位生物学家还对病毒的中间宿主提出一个“假想”，即中间宿主是某种被大规模养殖、全国范围运输和销售的动物，且病毒会在某个节点突破物种的某种屏障，进入人体后开始“人传人”。

北京新发地批发市场董事长张玉玺此前接受媒体采访时说，相关部门抽检时从该市场切割进口三文鱼的案板中检测到冠病病毒。这种说法一度引发三文鱼是中间宿主的猜测，许多地方的超市纷纷下架三文鱼。

但这一猜测已被专家批驳。香港大学病毒学专家、医学教授金冬雁在接受《中国新闻周刊》采访时表示，海鲜不太可能作为一种传染源，因为鱼类作为低等生物，鱼类病毒传染给人的情况几乎没有发生过。而且现在没有证据表明病毒能够在鱼身上复制，也就是说三文鱼本身作为病毒载体的可能性是非常小的。

吴尊友也表示，三文鱼案板查出新冠病毒阳性不能说明太多问题，感染的人在案板前讲话、交易时飞沫的喷出，也可能造成案板污染，因此不能说三文鱼就是病毒的“中间宿主”。