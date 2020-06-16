印度称三名军人在与中国军队冲突中丧生

针对印度军方指其三名士兵昨天在中印边界的冲突中丧命，中国外交部今天回应称，事因印度违背两国达成的共识，跨越边界并“挑衅和攻击中方人员”。

印度军方在一份声明中表示，中印边界昨晚发生了暴力冲突，两国军队都有人员伤亡，其中包括印度一名军官，以及两名士兵丧生。据称，这是中印双方对峙以来第一次出现人员伤亡。中印此前在1962年进行战争，当时印度遭受了屈辱性的失败。

综合法新社、英国广播公司报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上指出，中国已为此事件向新德里提出“强烈抗议”。他并说：“再次郑重要求印度约束其前线部队......不要越界，不要惹麻烦，不要采取会使边界局势复杂化的任何单方面行动。”

中印士兵上月初在双方实际控制线上的拉达克（Ladakh）地区发生大规模斗殴，导致上百人受伤。两国随后向实控线沿线多地部署大量兵力，令舆论担忧此次对峙将又一次升级为“洞朗（Doklam）事件”。2017年中，中印两国在边境洞朗地区对峙长达两个半月。

为化解僵局，两国军方本月初在边境举行了迄今双边最高层级会谈。据印度政府网站消息，与会印度代表团由陆军第14军团司令辛格（Harinder Singh）中将领军，中国代表团则是由南疆军区司令员柳林少将率领。

在这场六个多小时的会谈中，印度要求中国减少在加勒万谷地的军事部署，并将参与对峙的中方士兵运送回原驻扎地，中国则要求印度停止在边境兴建道路等设施。

发生冲突的拉达克地区位于喜马拉雅山南沿与克什米尔山谷东北面，属于中国、巴基斯坦、印度三方的领土争议区。中印两军上月在边境冲突时，印度也在克什米尔与巴基斯坦展开激战。有印度媒体解读，印度是迫于与中国和巴基斯坦两面作战的压力，同意和平解决边境冲突。不过，双方接下来仍需进行多层级博弈，才能最终达致和解。