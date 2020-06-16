香港失业率升至5.9% 创逾15年高位

香港政府统计处今天公布，经季节性调整的失业率由2月至4月的5.2%，上升至3月至5月的5.9%，创逾15年新高。

据《明报》报道，除了失业率大幅升高，不经季节性调整的失业人数，也由同期的20.25万人，上升至23.04万人，增加约2.79万人；就业不足率则由3.1%上升至3.5%。

香港劳工及福利局局长罗致光表示，由于广泛经济活动仍然低迷，劳工市场在3月至5月进一步恶化，经季节性调整的失业率上升0.7个%至5.9%，超越了全球金融危机爆发后5.5%的高位。此外，总就业人数及劳动人口的按年跌幅，分別进一步扩大至6.5%及3.3%。两者皆为有纪录以来的最大跌幅。

政府统计处称，与2月至4月比较，3月至5月期间，大多数主要经济行业的失业率均上升，其中建造业、零售、住宿及膳食服务业、运输业、资讯及通讯业、教育业，以及艺术、娱乐及康乐活动业有相对明显的上升。就业不足率方面，上升主要见于零售业、运输业，以及货仓及运输辅助活动业。

罗致光指出，与消费及旅游相关行业的失业率，在3月至5月期间上升至10.6%，为2003年8月至10月受沙斯（SARS）打击后的高位。

他说，虽然香港疫情有所减缓，但经济活动仍需要时间回复正常。由于疫情全球大流行继续拖累环球经济，外围环境仍然困难。因此，劳工市场在短期内仍将面对压力。