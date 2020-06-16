蔡英文任命萧美琴为驻美代表

台湾总统蔡英文今天（16日）正式任命现任台湾安全会议咨询委员萧美琴担任驻美国代表。

据台湾总统府文告，总统府发言人张惇涵说，美国是台湾最重要的国际伙伴，蔡英文期许萧代表勉力贡献所长，在既有的坚实基础上，持续强化台美间的关系，为台湾也为区域间的繁荣稳定创造更多的可能。

张惇涵表示，萧美琴代表长期致力于台湾对外关系与各项对外事务的推动，二十多年来，除曾任四届立法委员，有超过十年以上的外交及国防委员会专业问政经验，更历任包括亚洲民主自由联盟（CALD）主席、国际自由政党联盟（LI）副主席等国际组织重要职务，对于国际局势有深入了解，特别在台美关系、政党外交、国会外交与台湾的国际参与上，都有长期的贡献，在国际事务以及外交圈深获肯定与信赖，她的提名也迅速获得美国政府同意。

张惇涵表示，近期疫情仍在国际各地蔓延，国际政经情势急速变迁，美国作为台湾最重要的国际伙伴，未来无论在经贸上更紧密的合作，乃至于印太区域安全稳定的促进上，台美关系的稳健发展都至关重要。因此，蔡英文特别任命萧美琴担任驻美代表，相信以她丰富而广阔的国际视野，以及二十多年来参与国际事务的丰富经验与能力，必定可以襄助蔡英文推动未来台美各项重要工作，助益双方关系的长足进展。