中印边境冲突加剧 印度称20名士兵丧生

（早报讯）中印边境冲突加剧，印度军方表示，有20名印度士兵在与中国军队的边界冲突中丧生。

路透社报道，印度军方星期二（16日）在一份声明中称，在一名军官和两名士兵早些时候死亡后，又有17名印度士兵伤重不治。声明还表示，印度和中国军队已从发生冲突的拉达克地区加勒万河谷附近撤离。

中国外交部证实，星期一（15日）中印边境地区发生了“暴力肢体冲突”。中国在声明中并没有提到人员伤亡，但印度外交部表示双方都有人员伤亡。一名印度政府消息人士说，该部队使用了铁棍和石头进行了对抗，但没有开火。

中印在1962年发生了短暂的边境战争，尽管谈判持续了二十多年，但仍未解决边界争端。自1967年喜马拉雅山脉东部爆发血腥冲突之后，双方在边境地区没再发生人员伤亡。

中印士兵上月初在双方实际控制线上的拉达克（Ladakh）地区发生大规模斗殴，导致上百人受伤。两国随后向沿线多地部署大量兵力。

为化解僵局，两国军方本月初在边境举行了迄今最高层级会谈，印度代表团由陆军第14军团司令辛格（Harinder Singh）中将领军，中国代表团则是由南疆军区司令员柳林少将率领。

前晚发生冲突的拉达克地区，位于喜马拉雅山南沿与克什米尔山谷东北面，属于中国、巴基斯坦、印度三方的领土争议区。中印两军上月在边境冲突时，印度也在克什米尔与巴基斯坦展开激战。

美国星期二发表声明，表示希望印度和中国可和平解决分歧。美国国务院发言人说：“印度和中国都表达了缓和紧张局势的愿望，我们支持和平解决当前局势。”