北京两机场部分航班取消 旅客出行需提前确认信息

北京市昨晚举行第121场冠病疫情防控工作新闻发布会，北京市政府副秘书长陈蓓宣布，北京应急响应级别由三级提升到二级。受疫情影响，北京地区的航班发生变化。

据新京报报道，飞常准最新数据显示，截至6月16日23:45，6月17日首都机场计划出港航班已取消（含可能取消）163架次，取消率41.48%；大兴机场计划出港航班已取消76架次（含可能取消），取消率39.79%。

记者注意到，近日北京进出港航班变动较大。受北京地区疫情情况影响，北京相关主要航线航班量均呈下滑态势，其中京沪线的降幅最为显著，6月15日京沪线往返航班量较前一日减少43.37%，与上周一（6月8日）相比环比减少近五成。

京沪线6月15日整体往返航班量为47架。以京沪线按细分航线看，影响最大是首都机场-上海虹桥，6月15日该航线往返航班量29架，较前一日环比减少52.46%。

数据显示，6月15日北京首都机场起降665架次，较前一日环比减少20.26%，航班取消率59.41%；大兴机场起降378架次，较前一日环比减少18.36%，航班取消率65.05%。

从整体进出港客座率上看，6月15日北京进港客座率48.26%，较前一日环比降低22.29%，较上周一（6月8日）降低31.57%；出港客座率57.30%，较前一日环比降低14.19%，较上周一（6月8日）降低18.86%。



