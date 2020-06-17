消息人士：腾讯打算成为爱奇艺最大股东

消息人士表示，腾讯控股打算成为视频串流竞争对手爱奇艺的最大股东，藉以降低成本并减轻竞争压力。

路透社引述一名消息人士称，该公司已经向持有爱奇艺56.2%股权的百度洽谈收购股权，但收购数量尚未决定。

该名人士称：“双方结盟将改善制作及采购节目内容的议价能力，同时也将降低营销成本，否则资金将花在互抢客户上面。”目前视频串流行业受到防疫居家政策所提振。

消息人士称，各项计划仍在初步阶段，仍有可能改变；消息人士要求匿名，因相关资讯尚未公开。

在纳斯达克上市的爱奇艺市值为140亿美元（约195亿新元），92.7%的股东投票权归百度所有。

百度、爱奇艺和腾讯均未予置评。

这项潜在交易将使中国最大的两家媒体巨头联手。截至3月底，这两家公司均号称拥有超过1.1亿个付费用户。

这笔交易还将使腾讯向成为中国占主导地位的在线娱乐提供商又迈进一步。目前，影院正艰难应对自新冠疫情爆发以来观影人数下降的局面，而影视公司则转向线上销售内容。

由于腾讯和爱奇艺互相竞争，以及来自哔哩哔哩和抖音所有者字节跳动等用户视频分享网站的竞争，两家公司的内容费用都不断增加。

根据艾瑞咨询的数据，2020年中国在线视频市场的收入将达到1566亿元人民币（308亿新元）。