北京新增31起病例 所有小区严格封闭式管理

北京新一轮冠病疫情来势汹汹，官方昨天宣布，将对北京所有小区全面实行严格封闭式管理、禁止重点人员离京等措施，以防止疫情扩散。

所谓封闭式管理，即以楼宇的整体为管理单位，用隔离体将楼宇与外界分开，在管理范围内对进出楼宇区域的人员，车辆等流动性因素进行控制管理。

据《北京日报》报道，北京市委常委会昨天召开会议时，作出上述宣布。同时会议也提到，将对所有与新发地批发市场有密切接触和关联的人员进行排查、核酸检测和居家观察；对所有农贸市场、餐饮店、食堂等场所进行防疫检查、环境消杀和核酸检测；提高各类医疗卫生机构、学校、养老机构、地铁公交等防控等级。

北京市昨晚已将应急响应级别由三级调至二级，将严格进出京管控，境外入京人员全部集中观察核酸检测；中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止出京。

北京这一轮疫情的新增病例几乎全部指向中国最大农产品批发市场新发地，自6月13日该市场全面关停后，众多农贸市场也接连被大规模消毒杀菌和关停。

北京卫生健康委员会今天通报，截至6月16日，北京新增本地确诊病例31例、疑似病例三例、无症状感染者六例。新增确诊病例中，东城区三例、西城区一例、海淀区三例、丰台区19例、大兴区五例。

目前，当地已累计本地确诊病例557例，死亡九例，尚在观察的无症状感染者12例。

另据浙江卫健委最新通报，浙江昨天新增确诊病例一例，该病例长期于北京新发地批发市场经商，近日从北京返回温岭。

此前，河北、四川与辽宁均曾出现北京确诊关联病例。至此已有四省出现了北京确诊关联病例。