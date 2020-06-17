人大法工委发言人：将加快制定香港国安法

新华社昨晚发稿，引述中国全国人大常委会法工委发言人岳仲明说，人大将加快制定香港国安法。

也是人大立法规划室主任的岳仲明表示，根据人大审议通过的关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定，人大常委会将在18日至20日举行的会议中，加快制定香港特别行政区维护国家安全的相关法律。

网媒“香港01”则透露，18日至20日会议后，人大常委会会将在本月底再召开另一次会议，专门审议香港国安法。

根据《中国立法法》，列入人大常务委员会会议议程的法律案，一般应当经三次常务委员会会议审议后，再交付表决。

不过该法的第30条同时列明，列入常务委员会会议议程的法律案，各方面意见比较一致的，可以经两次常务委员会会议审议后，交付表决；调整事项较为单一或者部分修改的法律案，各方面的意见比较一致的，也可以经一次常务委员会会议审议，即交付表决。

香港国安法内容近期引来各界关注。中国国务院港澳事务办公室副主任邓中华早前在一场官方研讨会上称，北京中央政府应当保留在“极其特殊情况下”对香港发生的国安案件实行管辖。

对此，有分析人士对英国广播公司中文网指出，邓中华的言论“反映现实”，港人不应对北京可能撤回立法抱有幻想。

全国人大会议在上月底通过立法决定，授权全国人大常委会绕过香港立法会，直接制定香港国安法交香港特区政府颁布执行。这部法律将把颠覆国家政权、分裂国家、恐怖活动和外部势力干预等行为和活动纳入立法条款。