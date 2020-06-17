美企允许在设置5G标准等方面与华为合作

美国商务部当地时间周二发布了一项新规，允许美国企业与设置5G和其他尖端技术标准方面与中国电信制造设备商华为合作，尽管美国企业目前与华为进行生意往来仍受到限制。

据路透社报道，这项新规是美国商务部对将华为列入“实体清单”的禁令进行调整。美国一年前以担忧国家安全为由将华为列入实体清单，以限制企业向华为出售美国商品和技术。

新规也将允许美国企业向华为及其子公司公布某项技术，前提是该技术有助于“修订或制定某个‘标准组织’中的‘标准’。”

美国行业高管和政府官员表示，上述限制在标准设置方面效果适得其反。他们称，由于美国企业不确定他们可以分享哪些技术或信息，华为获得了更强的话语权。

新规定称，华为及其在实体清单上的114家海外子公司“继续参与许多重要的国际标准组织，美国企业也是这些组织的成员”。

“国际标准是产品开发的基石，有助于确保产品的功能性、互操作性和安全性，”新规解释道，“美国企业能够参与这些组织的工作，以确保美国的标准提案得到充分考虑，这对美国保持技术领先地位很重要。”

信息技术产业理事会的一名人员表示，出台这项新规是人们期待已久的举措，目的是明确美国企业可以参与国际标准组织的工作，“即使某些实体清单上的机构也是这些组织的成员”。

华为在一份声明中表示，希望继续与包括美国在内的同行就制定标准方面的事宜进行讨论。声明称：“包容性和富有成效的对话将更好地促进技术标准的制定，并推动行业和全球经济的健康发展。”



