西藏军区据报近期密集进行实弹演习

中印边境暴发冲突之际，中国军队西藏军区昨天透露，军区各旅近期密集训练，包括某合成旅、联合远火、地导等兵种联合举行了一场实兵实弹演习，以测试高原部队联合作战能力。

据中新网报道，此次演习共设置各类靶标1000余个，以检验部队在高海拔地区的各类型火力的打击效能和突击能力。数十辆装甲运送车和坦克据报也加入演习，同时还有防空火力模拟对敌武装直升机进行袭扰，对敌增援进行垂直打击。

西藏军区某旅旅长张家林介绍，在演习中，各兵种力量克服恶劣环境带来的影响，并肩作战，空、地密切协同，采取全域联合打击、立体突入夺控的战法，运用弹炮结合精准狙杀、无人平台察打一体的打法，让联合战术训练走深走实，“为完成多样化的使命任务打下了坚实基础”。

另据西藏军区官方微信公号“高原战士”昨天透露，西藏军区某旅近日也在海拔4000多米的陌生地域，组织了一场实战化演练，以检验部队在复杂环境条件下的打赢制胜能力。

报道称，该旅是西藏军区唯一一支机械化合成旅，也是该地区唯一一支重型机械化部队。

有分析指，西藏军区作为中国军队两大特殊军区之一，主要任务是应对来自印度方向的威胁。而中国军队近日多次在西藏军区频密演练，或是针对及提防中印边境问题。

中印士兵上月初在双方实际控制线上的拉达克（Ladakh）地区发生大规模斗殴，导致上百人受伤。两国随后向沿线多地部署大量兵力。

为化解僵局，两国军方本月初在边境举行了迄今最高层级会谈，印度代表团由陆军第14军团司令辛格（Harinder Singh）中将领军，中国代表团则是由南疆军区司令员柳林少将率领。

前晚发生冲突的拉达克地区，位于喜马拉雅山南沿与克什米尔山谷东北面，属于中国、巴基斯坦、印度三方的领土争议区。中印两军上月在边境冲突时，印度也在克什米尔与巴基斯坦展开激战。