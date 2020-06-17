北京中小幼各个学段已全实现净校

北京官方透露，北京今天全市中小幼各个学段已经全部实现净校，并让学生居家在线学习。

据中国央视报道，北京市教委新闻发言人李奕今天在新闻发布会上介绍，北京校外培训机构也一律停止了线下课程和集体活动，并强调各中小学要做好各年级各学段的线上教学工作，以及做好线上教学安排。

不过他表示，要确保学生线上教学与线下学习的顺利衔接，“不得加快进度、加重负担。”

北京新一轮冠病疫情来势汹汹，官方宣布，将对北京所有小区全面实行严格封闭式管理、禁止重点人员离京等措施。此外，北京昨晚已将应急响应级别由三级调至二级；中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止出京。

新发地市场被指是这一轮聚集性感染的发生地，几乎所有病例都与之相关。

至于北京应急响应调整为二级后，中高考时间安排、考试组织和防疫标准是否会有相应的调整？李奕则回应称，目前来看时间没有做调整，但强调各项防疫要求将根据疫情变化做动态调整。

他还说，按照已经公布的时间，北京学校暑假的时间，即7月11日至9月1日没有变动。

北京卫健委今天通报，截至6月16日，北京新增本地确诊病例31例、疑似病例三例、无症状感染者六例。目前，当地已累计本地确诊病例557例，死亡九例，尚在观察的无症状感染者12例。

另据浙江卫健委最新通报，浙江昨天新增确诊病例一例，该病例长期于北京新发地批发市场经商，近日从北京返回温岭。

此前，河北、四川与辽宁均曾出现北京确诊关联病例。至此，已有四省出现了北京确诊关联病例。

