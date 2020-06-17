北京疫情防控升级 医疗行业板块13只股票涨停

北京昨晚将应急响应调整为二级后，医疗行业板块如中药、生物制品等暴涨，当中更有高达13只股票涨停。

据《新京报》报道，同花顺数据显示，截至今天午间收盘，中药板块涨幅最高，为3.45%，有64家中药企业股价上涨；其次为生物制品、化学制药、医药商业和医疗器械服务，涨幅分别为3.27%、2.83%、2.80%和2.71%，股价上涨的企业数分别为35家、100家、25家和77家。

在中药板块中，西藏药业、中新药业、贵州三力、以岭药业四家涨停。西藏药业股票更是在18个交易日内涨幅超160%。

但在生物制品板块中，仅康华生物涨停。该公司股票刚在昨天上市，发行价格每股70.37元（人民币，下同，13.83新元），当日开盘价84.44元，涨幅44%。今天开盘不久后则涨停，目前股价已上涨至111.46元。

化学制药板块、医药商业板块和医疗器械板块，共有八只股票涨停，分别为神奇制药、现代制药、天药股份、华北制药、国药股份、南卫股份、宝莱特和九强生物。

分析指出，异动原因几乎都与冠病疫苗研发新进展对市场的提振作用或北京新发疫情相关。中国生物新冠灭活疫苗I/II期临床研究昨天揭盲，疫苗接种后安全性好，无一例严重不良反应。