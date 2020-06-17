报告：应警惕中国在疫情危机后收购美国不良资产

一份周二发布的为美国行业团体准备的研究报告显示，美国国会议员和决策者应警惕中国在冠病疫情引发的全球经济危机后，采取针对美国脆弱资产并扩大其市场份额的行动。

据路透社报道，Horizon Advisory为美国制造业联盟准备的这份报告称，中国将这场危机视为扩大其在美国市场、供应链和关键基础设施地位的机会。

该咨询公司称，北京利用2008年全球金融危机在美国加速其“走出去”工业攻势，目前处于从美国基础设施支出可能飙升中获益的有利位置。

AAM总裁保罗（Scott Paul）在一次采访中说：“这是一个非常复杂的策略......有必要就北京在美国经济中应扮演何种角色展开一场非常合理的辩论，我们有理由对中国国有企业参与我们的复苏努力保持警惕。”

保罗说，他所在的游说团体正与民主党和共和党议员合作，加强并扩大美国政府给企业拨款的规定和覆盖范围，以确保这些资金不落入中国国有企业或投资者手中。

该组织由美国企业和北美钢铁工人联合会于2007年成立，旨在推动扩大美国制造业的政策。

美国总统特朗普长期以来一直承诺要让制造业从海外回归美国，冠病大流行引发美国政府各部门推动美国生产和供应链摆脱对中国的依赖。

保罗表示，这份报告显示，中国已经确认了一些“友好”的政府官员，以及包括肯塔基州在内的一些州。肯塔基州是参议院共和党领袖麦康奈尔的家乡，近年来吸引了越来越多的中国投资。

他说，美国收紧了对中国收购交易的审查，以确定它们对国家安全的影响，但如果此次危机如预期那样留下许多不良资产，收购可能会增加。

