台湾开放11个国家或地区学生返台 不含中国大陆

台湾教育部今天正式公布境外学生返台政策，优先开放11个国家或地区的学生入境，首批名单中未包括学生数量众多的中国大陆。

据台湾《联合报》报道，台湾教育部部长潘文忠在下午在记者会宣布，同意优先开放越南、香港、澳门、泰国、帛琉、澳大利亚、新西兰、汶莱、斐济、蒙古、不丹等11个国家或地区的境外生入境。

潘文忠表示，目前掌握上述11个国家或地区尚未返台学生共2238名，今天宣布后，就会告知各校开始联系，后续相关准备将逐步展开。

潘文忠还说，境外生返台有三个原则，包括优先开放指挥中心“低风险国家/地区”名单境外学生入境，在符合“低风险国家/地区”中，以2019学年度应届毕业生优先入境，并视其入境后检疫情形，再依序分顺位批次放宽其他旧生及新生入境，安排学生入境后，优先入住校外防疫旅馆。

教育部还提出两个标准作业程序，包括抵台前需实名报核入境名单、确认检疫场所、班机调查及签证核发等；抵台后，也要通过机场边境管制、单一报到柜台，并以防疫交通接送，安排到检疫场所。

此次首批开放返台的境外生名单没有大陆学生，外界关心是否与北京疫情延烧有关，疫情指挥中心指挥官陈时中表示，最近北京或北京周遭发生相关疫情，世卫也列为重大事件，确实因此需要再观察。