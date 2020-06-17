高福：北京疫情时间可能要前推一个月

中国疾控中心主任高福指出，北京最近反弹的冠病疫情可能不是5月底、6月初才出现的，认为时间可能要提前推一个月，即4月底左右。

据财新网报道，高福昨天出席中国全国政协在上海就疫情防控机制展开的专题调研时，作出上述研判。但他强调，目前只是推测，仍需进一步验证。

至于北京此次疫情是何时开始的问题，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友前天提出了不同的观点。

吴尊友接受中国央视《新闻1+1》节目专访时说，虽然现在还不是很确定疫情开始的时间，不过从目前发现的病例来看，“他们暴露的时间、出现感染的时间最早应该在5月底前后”。

吴尊友认为，北京的疫情应该是在早期就被及时发现了，其依据包括：第一，几乎所有的病例都指向新发地市场，这说明它还在早期，没有造成广泛的传播；另外，目前从北京的病例特征来看，还没有观察到明显的家庭聚集性传播，也没有观察到病人就诊在医院发生交叉传播。

北京这一轮疫情的新增病例几乎全部指向中国最大农产品批发市场新发地。自6月13日新发地市场全面关停后，众多农贸市场也接连被大规模消毒杀菌和关停。

此前吴尊友曾表示，北京这次新发地市场的疫情，与当初在武汉华南海鲜市场出现的疫情有一定的相似性，因为都发生在农贸、海鲜市场。“这里有没有共同的规律，我们也在思考、分析、探索。这一类的市场，有一个特点就是，潮湿、阴冷的地方可能适合病毒生存。”

一般病毒通常离开了活体就很难再增殖，不过最新研究发现，冠病病毒在阴暗潮湿等的环境里有一定的潜伏能力。

