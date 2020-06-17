摩根士丹利：中国第四季度经济增速料恢复至6%

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强表示，中国今年将成为主要经济体中唯一实现经济正增长的国家，预计四季度中国经济增速恢复到疫情之前的潜在水平6%，全年小幅正增长2%。

据路透社报道，邢自强今天在线上媒体分享会指出，目前来看中国经济可能“先进先出”，即疫情发生的早但控制得也比较早，由于疫情控制较好，中国经济也将较好地先复苏。目前中国制造业和建筑业已经回归到疫情之前的水平，接下来的接力棒会交给消费者和服务业，虽然这些行业恢复慢一点，但从数据调研情况来看每个月都有逐步回暖的进展。

邢自强说：“即使出现第二波（疫情），但总体对经济复苏的影响是可控的。”他表示，尽管目前北京的冠病感染人数可能继续增加，但由于官方吸取了过去150天的各种防控经验，更多的会进行定向隔离和精准封堵风险，不会出现停摆的状态。

他并称，虽然中国就业压力正在从最艰难的时期慢慢走出，但压力依然严峻。根据测算，当前失业和亚就业人数约9500万人，占总体劳动力数量的15%，这些恰恰主要发生在批发零售、交通出行和餐饮业，因为需求的恢复还没有达到疫情前的正常水平，未来会继续通过政策发力来确保经济的复苏。

邢自强指出，到三季度末，多数服务业行业的需求能够恢复到疫情前的状态，包括餐饮和一些娱乐行业，除了极少数如影院、酒店等出行很难完全恢复，其他的大部分行业能够全恢复。

“也就是说只要在此过程中对中小企业倒闭潮管控的比较合理，通过减少税费等其他扶持方式，使企业不至于倒闭，留得青山在不怕没柴烧，等到消费者行为模式逐渐的恢复到疫情之前的状态，就业的状况还会继续改善。”

中国本周公布的5月工业、投资和消费数据继续回暖，但均略逊于市场预期，工业连续第二个月正增长，投资环比亦改善明显，消费中汽车消费表现抢眼。分析人士认为政策面将进入一段观察期，更侧重于现有政策的加快落实，进一步大幅宽松加码的可能性不大。