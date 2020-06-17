安永发现中国山东方圆虚报账目

两名消息人士透露，安永的一份报告显示，中国最大的私营铜冶炼厂山东方圆有色金属集团一直虚报其利润和产量水平，同时低报债务。

据路透社报道，一位消息人士引述安永的报告摘要称，与公开披露的数字相比，其核心部门东营方圆有色金属有限公司和集团公司东营鲁方金属材料有限公司的“债务明显更高，利润较低，产量较低”。

消息人士称，此次审计涵盖了东营方圆、东营鲁方和其他四个方圆部门的2018年和2019年前三个季度的账目。

第二位消息人士为向方圆集团贷款的一家银行工作，并了解了为中国国内债权人准备的报告。该人士指出，安永发现东营方圆和东营鲁方一直在虚报数字。该消息人士补充说，安永正在继续调查此事，并将向债权人提供最新情况。

方圆集团一名代表称对此无可奉告。安永表示不对客户事务置评。

路透社尚未看到该报告的副本，也无法独立核实其调查结果。

因未获授权谈及此事，不愿具名的消息人士称，该份报告在3月和4月发给债权人。

据公司公告显示，截至去年6月30日，22家银行共向东营方圆提供了161亿元人民币（下同，约32亿新元）的信贷额度，其中114.7亿元已使用。

中国国内债权人包括工商银行，中国银行和农业银行。外资银行还包括法国外贸银行和荷兰合作银行。

荷兰银行担任主办行曾为东营方圆和东营鲁方安排了一笔4.3亿美元银团贷款，参与行多是外资银行。荷兰银行拒绝就其贷款状况置评。其他贷款银行没有回应记者的置评请求。

报道称，对方圆集团财务状况的担忧在去年底加剧，因为铜精矿的加工费用大幅下降，导致人们担心该公司可能无法偿还债务。

该集团在去年12月的一份声明中否认了网上流传的有关其已申请破产的猜测，但表示“存在一定程度的流动性短缺”。

根据上海金融法院3月19日的一份文件，荷兰银行还起诉了东营方圆、东营鲁方及其创始人崔志祥和妻子，要求偿还3839万美元的贷款和逾期利息。

法院表示，之所以公开这份声明，是因为崔志祥和他的妻子“联系不上”。该案的听证会定于7月9日举行。