陆配子女滞留大陆 家长跪求陈情吁政府让孩子回家

一群非台湾籍陆配子女家长今天到台湾疫情中心与行政院陈情，呼吁台湾政府让他们滞留中国大陆的子女尽快回台与家人团聚。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，受疫情与政府的政策影响，“小明们”至今无法返台，他们的家长组成的“台湾滞陆孩童父母自救会”今天前往疫情中心与行政院陈情，约30多名的家长冒着36度的高温在行政院前下跪，高呼“政府高抬贵手，让我家人返台”的口号，盼政府能让他们家庭团聚。

一名来自海南岛的郭姓陆配在疫情指挥中心前下跪说：“求求政府让孩子回到我身边，我的孩子很无辜，他没有办法选择他的出生地，只能等待政府高抬贵手，求求你让孩子回来，别把小孩挡在外面”。

另一名台湾人黄先生说，自己大儿子是大陆籍，至今被困在对岸，他与太太、两个台湾籍的小儿子则在台湾，他强调，就是希望孩子学习台湾的民主社会，因此早就全家人都回台生活，但此次到大陆探亲，却因返台禁令被困在大陆，大儿子也曾入境却一度被遣返，并被海关人员大骂“不是说大陆人不能进来吗？”

家长们呼吁，自由与人权为普世价值，希望政府能够让他们家人团聚，能够重视被忽视的这群人。

按照台湾陆委会主委陈明通说法，“小明”主要是指台商与陆籍配偶在大陆所生的小孩，后随台湾籍的父亲或母亲回台长期居住、生活，也有健保，但因为在台湾没有户口，需以专业长期居留、专案探亲居留等方式留在台湾。