北京已核酸检测35.6万人 餐饮企业禁止办婚宴

北京市委组织部副部长张强说，从6月13日起，已对新发地市场等出现疫情的周边小区居民，以及各农贸市场工作人员等约35.6万人进行核酸检测。此外，今天也将完成对35.5万涉及市场相关人员的检测工作。

综合《新京报》、财新网等报道，张强今天在新闻发布会上说，当局将对六类人员集中进行核酸检测，包括对中高风险街乡镇常住居民，医疗机构从业人员，公共领域服务人员，已返校学生和教职员工等。

张强表示，目前日均采样约40万人，今后几天还将扩大采样能力。

北京新一轮疫情来势汹汹，官方昨晚宣布将疫情应急响应等级调回二级。同时中高风险街乡、新发地市场相关人员禁止出京，所辖小区村进行全封闭管控。

北京市商务局二级巡视员王洪存在会上介绍，北京应急响应级别调整后，商务部门已要求按照二级响应标准来调整防控标准，餐饮企业将暂停举行婚宴等活动。

他也表示，据对重点企业驻场员、二级市场、连锁企业、12345热线、网络舆情等渠道不完全监测，6月14日至16日，北京市共有37家企业的64家门店出现蔬菜缺断货情况，其中6月14日缺断货门店31家，15日27家，16日为6家。市场缺断货门店数量持续下降。

北京卫生健康委员会今天通报，截至6月16日，北京新增本地确诊病例31例、疑似病例三例、无症状感染者六例。新增确诊病例中，东城区三例、西城区一例、海淀区三例、丰台区19例、大兴区五例。

目前，当地已累计本地确诊病例557例，死亡九例，尚在观察的无症状感染者12例。