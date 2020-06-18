印外交部称中国试图在印控领土修建设施导致冲突

印度外交部表示，印度外交部长周三与一名中国高级外交官通话，对印方所称的中国试图在印度控制的领土上修建一设施导致边境冲突进行抗议。

据路透社报道，声明还称，印度外交部长苏杰生(S. Jaishankar)和中国国务委员兼外交部长王毅一致认为，“双方不要采取任何导致事态升级的行动，而是要共同维护边境地区和平与安宁。”

针对近日中印边界爆发的流血冲突，王毅周三称，要求印方开展彻底调查，严惩肇事责任人，严格管束一线部队，立即停止一切挑衅性举动，确保此类事件不得再发生。

中国与印度在边界爆发冲突，造成至少20名印度士兵丧生后，印度举国上下急切等待总理莫迪对此事的回应，印度媒体充斥愤怒情绪，莫迪的政坛对手强力抨击他的沉默态度。

中国外交部发言人赵立坚周三表示，有关事态“发生在实控线中方一侧，责任不在中方”，中方已就此向印方提出强烈抗议和严正交涉。

人民日报海外版旗下的微信公众号“侠客岛”刊登标题为“中印边境冲突，事情会怎么解决？”的评论文章称，印方以为靠派士兵赖着不走、搭帐篷、设路障、向中方士兵扔石头、和中方士兵打架等停留在石器时代的手段，以为拿准了中方士兵不想让事情升级恶化的心态，就能蚕食中方的土地。

“这次，终于玩过火了”，评论文章称，如果想给印度一个教训，事情的结果是明摆着，因为中方的战斗力毋庸置疑。但无论如何，“谁也不愿意真走到战争那一步”。