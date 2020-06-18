中国领导人承诺免除非洲部分贷款

中国国家主席习近平承诺，中国将免除一些非洲国家债务，并愿意提供进一步的支持，包括延长缓债期限，以释放资金用于抗击冠病疫情。

据新华社报道，习近平17日晚主持中非团结抗疫特别峰会并发表讲话。他承诺，中国将在中非合作论坛框架下，免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。

他表示，中国愿同国际社会一道，加大对疫情特别重、压力特别大的非洲国家的支持力度，包括进一步延长缓债期限，帮助其克服当前困难。中国鼓励中国有关金融机构参照二十国集团缓债倡议，根据市场原则同非洲国家就商业主权贷款安排进行友好协商。中国将同二十国集团成员一道，落实二十国集团缓债倡议，并呼吁二十国集团在落实当前缓债倡议基础上，进一步延长对包括非洲国家在内的相关国家缓债期限。

他补充道，中国希望国际社会特别是发达国家和多边金融机构在非洲减缓债问题上采取更有力行动。

据彭博社报道，在此之前，二十国集团提出缓债倡议，为因疫情而濒临破产的低收入国家减轻压力。整个非洲确诊病例已超过26万，死亡7000多人。

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）和世界卫生组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom）也出席了这个峰会。

习近平还在会上介绍，中国的冠病疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。

今年4月，中国和非洲的关系变得紧张，因为广州的一些非洲商人表示，当地在防疫措施中对他们有歧视和不当对待。

非洲领导人称广州在防控境外疫情输入措施中存在歧视性行为，非洲籍人士受到不当对待，他们被逐出酒店，并被强行进行冠病检测。中国驳斥了这些说法，后来承诺放松对非洲人士的防疫措施。