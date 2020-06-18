中国据报拟促中资银行今年净利润持个位增长 向实体经济让利

为挽救受疫情冲击的实体经济，中国金融监管部门据报正在引导商业银行适当让利。

据彭博社报道，知情人士透露，中国监管部门拟敦促中资银行今年净利润增速保持个位数增长，鼓励银行压缩利润发放贷款，进一步向实体经济让利。其中两名知情人士称，监管部门也将鼓励银行通过继续坐实资产质量、充分计提拨备等方式保持利润的合理增长，地方银保监局已经开始和部分银行沟通。

中国的国有大型银行在今年一季度仍实现了利润增长，不过增速放缓，不良贷款则因经济严重滑坡出现小幅攀升，如中国工商银行一季度利润增长为3%，创2018年底以来最低增速；但仍有部分股份制银行和区域性银行录得不俗增长，包括招商银行、宁波银行、光大银行等在内的机构一季度净利润增速均达两位数。

两位知情人士说，此次部分中型银行和城商行所受影响将更为明显。知情人士因信息未公开不愿具名；中国银行保险监督管理委员会未能立即予以置评。

光大证券首席银行业分析师王一峰认为，“下一阶段，中资银行业仍需要继续让利实体经济，与实体经济’共生共荣’、‘共克时艰’，因此更加稳妥的财务安排有助于熨平波动，平滑经营业绩。”

周三（17日）召开的中国国务院常务会议（国常会）要求，通过引导利率下行，发放优惠利率贷款，实施贷款延期还本付息，减少银行收费等政策，推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元（人民币，下同，2950.39亿新元）。

申万宏源金融分析师马鲲鹏等在报告中指出，降低贷款利率、做大贷款规模、购买低利率债券、延期还本付息、提高信用贷款占比、减少收费等方式均可视作让利，让利途径多种多样，预计年底实现目标难度不大；同时，不应将1.5万亿的让利总规模与2019年全行业2万亿的净利润规模比较，而应放到营业收入的维度去考量，预计2020年全行业营收6.3至6.8万亿。

据银保监会的数据，今年一季度中国商业银行累计实现净利润6001亿元，同比上升5%，增速有所回落；不良贷款率环比增加0.05个百分点至1.91%；从拨备覆盖率看，一季度末，商业银行拨备覆盖率为183.2%，较上季末下降2.88个百分点。

王一峰分析，当前疫情造成影响仍在发酵过程中，中资银行业所面临的风险冲击尚未完全暴露，考虑到资产质量变化的滞后性，银行业金融风险仍处于易发高发期。在当前阶段实施更加审慎的财务安排，“以丰补歉”的安排十分必要。

中国人民银行研究局课题组此前发布的《客观看待第一季度银行业利润增长》指，随着实体经济困难向金融领域传导的滞后效应逐渐显现，以及一些政策因素的影响，银行后期不良贷款处置和资本消耗压力明显加大，银行利润增速可能下滑，不排除年内出现零增长或负增长的可能。

中国政府工作报告也强调，金融机构与贷款企业共生共荣，鼓励银行合理让利。为保市场主体，一定要让中小微企业贷款可获得性明显提高，一定要让综合融资成本明显下降。