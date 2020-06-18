特别国债发行在即 中国央行净投放并重启14天逆回购

中国万亿量级的抗疫特别国债发行今日（18日）拉开帷幕，与此同时，中国人民银行打破本周以来逆回购持续空窗的安排，重启操作并开展2月来首次14天操作，单日实现净投放400亿元人民币（78.68亿新元）。

据彭博社报道，中国央行网站公告，为维护半年末流动性平稳，今日开展了700亿元14天期和500亿元七天期逆回购操作；其中，七天中标利率持稳2.2%，14天中标利率2.35%，顺应此前七天品种降幅较上度操作下调20个基点。

据彭博统计，央行上次开展14天逆回购是在2月10日，七天期利率曾于3月30日先行调降20个基点。财政部稍后将招标发行五年期和七年期抗疫特别国债各500亿元。

中国今年5月在两会（人大、政协年会）期间确定，将发行抗疫特别国债1万亿元，以应对冠病疫情影响，不计入财政赤字。今日启动后，据悉财政部计划于7月底之前发行完毕，这也是历史上为数不多的几次特别国债发行中，首次采取公开、市场化发行而非定向的形式。在今日发行首批1000亿之外，下周二(23日)财政部还将发行700亿元10年期品种。

分析师们普遍认为中国央行会向市场注入流动性以望配合特别国债的发行，不过央行周一至周三均未开展逆回购，周初的中期借贷便利（MLF）续作量亦远远小于到期规模，供给密集释放的担忧拖累国债本周以来大幅下跌。银行间隔夜和七天期回购利率昨日双双升至月内高点。

澳新银行中国市场经济学家邢兆鹏在周三的报告中指，在政府债券发行增加之际，注入长期流动性的必要性上升，而降准是向银行间释放永久流动性的最佳手段。预计年内大型银行的准备金率将下调100个基点，释放1万亿资金。央行也会间歇性地鼓励逆回购、MLF等其他的操作，但是央行显然不愿意快速下调利率，而OMO、MLF的操作也会比较谨慎，以防止市场融资过度。