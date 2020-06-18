刘鹤：排除干扰 共同落实中美经贸协议

中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤在今日（18日）开幕的陆家嘴论坛上发表书面致辞，提到要排除干扰，共同落实中美第一阶段经贸协议。

据上观新闻报道，刘鹤在致辞中提到，中国将坚定不移深化改革、扩大开放，保护在华外资企业合法权益，应该创造条件和氛围，排除干扰，共同落实中美第一阶段经贸协议。

他在致辞中指，两会已闭幕，对全年工作进行部署。金融系统要做好五点工作。

一是稳健的货币政策更加灵活适度。从经济发展实际出发，加强逆周期调节，坚持总量政策适度，保持流动性合理充裕，促进金融与实体经济良性循环，全力支持做好“六稳”、“六保”工作。

二是服务实体经济，促进经济转型升级。要以高质量发展为导向，深化供给侧结构性改革。要适应各类市场主体需要，着力打通货币传导的各种堵点，创新金融产品，优化金融结构，提高小微企业贷款、信用贷款、制造业贷款比重。

三是坚持“建制度、不干预、零容忍”，加快发展资本市场。要坚持市场化、法治化原则，完善信息公布、发行、退市等基本制度，着力增强交易便利性、市场流动性和市场活跃度，健全鼓励中长期资金开展价值投资的制度体系。强化对市场中介机构的监管，大幅提高对财务造假等违法违规行为的打击力度，加快推动证券代表人诉讼机制落地，更好保护投资者利益。

四是风险应对要走在市场曲线前面。在经济下行压力和各种不确定条件下，要增强预判性，理解市场心态，把握保增长与防风险的有效平衡，提高金融监管与金融机构治理机制的有效性。

五是深化改革开放。中国将坚定不移深化改革、扩大开放，加快出台和落实金融改革开放举措，保护在华外资企业合法权益。应创造条件和氛围，排除干扰，共同落实中美第一阶段经贸协议。

他还表示，中国中央政府将坚持“一国两制”，支持香港发挥国际金融中心的重要作用，切实保护各国在港企业和投资人权益，维护香港长期繁荣稳定。

刘鹤还表示，上海是中国经济发展的重要增长极和动力源，在新的发展阶段，上海的金融、科技和产业潜力巨大。上海正努力打造扩大金融开放的新高地，由衷希望上海立足自身优势，大胆开拓，不断创新，在金融、科技和产业良性循环与三角互动方面进行新探索，在引领未来方面发挥更大作用。