中国外交部促美纠正涉疆法案：否则必将反制

中国外交部回应美国总统特朗普签署涉疆法案表示，劝美国立即纠正错误，停止利用涉疆法案干涉中国内政。否则，中国必将坚决反制。

据中国央视新闻报道，中国外交部声明，美国将《2020年维吾尔人权政策法案》签署成法，该法案蓄意诋毁新疆的人权状况，攻击中国政府治疆政策，粗暴干涉中国内政。

中国外交部重申，涉疆问题不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。新疆曾经深受极端主义、暴恐分裂活动之害。新疆采取的一系列举措不仅符合中国法律，也是中国落实国际社会反恐和去极端化倡议，包括落实《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》的具体步骤和体现。

外交部强调，新疆开展的各项工作有效遏制暴恐活动多发频发势头，过去三年多来，新疆没有发生一起暴恐案件，民族平等团结，人民生活安定祥和。

外交部表示，恐怖和极端主义是人类社会的共同敌人，对于各国的反恐、去极端化努力，不应拿不同的尺子来衡量。美国的法案颠倒是非，试图把新疆的反恐、反分裂和去极端化举措污名化，在反恐问题上搞双重标准。

中国外交部表示，中国捍卫国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，再次奉劝美国方面立即纠正错误，停止利用上述涉疆法案损害中国利益、干涉中国内政。否则，中方必将坚决反制，由此产生的一切后果必须完全由美方承担。

