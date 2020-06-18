杨洁篪蓬佩奥对话：认真落实两国元首达成的共识

美国国务卿蓬佩奥当地时间17日与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在夏威夷进行闭门会议。

据美国之音报道，美国国务院发言人奥特加斯在一份声明中说，蓬佩奥向中方强调了美国的重大利益所在，以及两国在商务、安全和外交活动中完全对等的必要性。

声明说，蓬佩奥还强调需要完全透明并分享信息，以应对冠病大流行和阻止未来爆发新疫情。

另据中国外交部官网消息，就两人对话中是否谈及涉台涉港等问题，中国外交部发言人赵立坚回答记者提问时说，杨洁篪在对话中阐明了中方对发展中美关系的基本态度以及在台湾、涉港、涉疆等重要敏感问题上的立场。

在中美关系上，杨洁篪指出，中方致力于同美方一道努力，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，同时坚定捍卫自身主权安全发展利益。希望美方与中方相向而行，认真落实两国元首重要共识，推动两国关系回到协调、合作、稳定为基调的轨道。

在台湾问题上，杨洁篪强调，一个中国原则是中美关系的政治基础。中方捍卫自身核心利益的决心和意志坚定不移，要求美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题。

在涉港问题上，杨洁篪指出，包括建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制在内的香港事务纯属中国内政，中方推进涉港国安立法的决心坚定不移。中方坚决反对美方干预香港事务的言行及七国集团外长就涉港问题发表的声明。敦促美方切实尊重中方主权，客观、公正看待香港国家安全立法，停止以任何形式干预香港内部事务。

在涉疆问题上，杨洁篪指出，中国政府依法在新疆采取反恐和去极端化措施，保障了新疆各族人民的生命权、健康权、发展权。中方对美方签署“维吾尔人权政策法案”表示强烈不满，敦促美方尊重中方反恐维稳和去极端化努力，停止在反恐问题上搞双重标准，停止利用涉疆问题干涉中国内政。

今天早前据路透社报道，蓬佩奥与杨洁篪于当地时间周三（17日）早上9时在夏威夷的一个军事基地会面，进行闭门会议。

这是两人自4月15日通电话讨论2019冠状病毒以来，首次对外公开的接触。

中美上次举行高级别会晤，是今年1月15日美国总统特朗普和中国副总理刘鹤在华盛顿签署首阶段贸易协议。中国国家主席习近平和特朗普之后在2月7日和3月27日通了两次电话。