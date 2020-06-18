中国逾3300家企业今年新增环卫业务

城市管理精细化如今已成为中国各级政府的重要任务，万科、龙湖、碧桂园等中国物业大鳄也纷纷从物业、社区延展到城市良性治理的大领域，与城市管理直接相关的的环卫行业开始受到瞩目。

据《新京报》报道，企查查数据显示，2017年新增环卫业务的中国企业共有1625家；2018年共有4094家，同比上升152%；至2019年，新增环卫业务的相关企业已达8480家，较2018年上升了107%。

截至今年5月18日，已有3322家企业新增了环卫业务，其中195家是物业相关企业，占2020年总量的6%。

中国近年来环卫市场发展迅速，除了清扫保洁、垃圾收运等传统环卫服务项目外，市容管理、市政养护、园林绿化、智慧城管等非传统环卫项目也屡见不鲜。从企查查的行业分类图表来看，新增环卫业务的相关企业中，建筑业的占比最多，占据了总量的27%；批发与零售业次之，占据了总量的20%；房地产业则占了10%。

据企查查数据分析得出，地域上，新增环卫业务的企业主要集中在中国中部地区和沿海地区，其中浙江省新增环卫业务的相关企业数量最多，达2798家，该省省会城市杭州新增环卫业务的相关企业达748家，占浙江省总量的27%；山东省新增环卫业务的相关企业数量在中国排名第二，达2297家，是第三名安徽省的1.6倍。一线城市及新一线城市中，西安新增环卫业务的相关企业数量最多，达988家，占陕西省总量的69%，杭州、宁波次之。

随着环卫市场的逐步发展，越来越多的物业头部企业利用其资金优势、管理优势以及产业链优势，快速占领着环卫市场，扩大市场份额。从企查查数据图表中可以看出，注册资本在100万元（19.67万新元）至1000万元相关新增环卫业务的企业数量最多，占据了总量的53%，1000万以上的占26%，而注册资本在100万以内新增环卫业务的企业数量相对较少，占总量的21%。