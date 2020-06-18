王瑞杰：中新可加强跨境人民币合作项目 支持贸易与投资流动

新加坡副总理兼财政部长王瑞杰在今天（18日）举办的陆家嘴论坛致辞中，呼吁国际社会正齐心协力，共同应对这场前所未有的危机。他表示，中新可在多方面拓宽合作，例如新加坡和上海之间的跨境人民币合作项目可以深化，以更好地支持东南亚与中国之间的贸易与投资流动。

王瑞杰谈及冠病疫情时说，全球经济几乎每十年就遇上重大危机，比如亚洲金融危机、互联网泡沫、全球金融危机和目前的冠病疫情。这场冠病疫情是至今所面对最严峻的危机，重创了全球经济，也对各领域的供需造成巨大冲击，也加速了已经出现的重大结构性变化。

他认为，前方道路仍充满未知数，虽然有些国家的冠病疫情已经受到控制，但冠病仍在全球多个地区肆虐。目前不知道冠病疫情何时会结束，也不确定何时能研发出有效的疫苗。冠病疫情已严重干扰全球供应链并带来诸多不确定性，对投资和消费造成冲击。

王瑞杰提到，随着主权债务和企业债务激增，更必须密切留意金融领域所出现的新风险。庆幸的是，自从爆发全球金融危机后，各国监管当局已推出监管改革措施协助银行建立更充足的资本缓冲和流动性缓冲。这将能协助各国银行应对眼前的风暴。

他认为，冠病疫情结束后，世界也不可能回到疫情暴发前的情况，各国需要进行重建工作，为一个截然不同的未来做好准备。他说到，因此本次论坛以“新起点、新使命、新愿景”作为讨论主题，是再恰当不过了。

王瑞杰表示，在勾勒新愿景之前，他想重申一个亘古不变的真理，那就是只有全 球经济体系保持开放和互通，各国才能取得发展和繁荣。他举例说，自从全球贸易规则在第二次世界大战后确立以来，全球商品出口量增长了三百多倍。日益扩大的贸易和投资活动，使经济增长达到前所未有的规模。中国也从全球化经济受惠。

他说，中国在 2001 年正式加入世界贸易组织，这是中国改革开放的重要一步。各国要把握全球化所带来的机遇，就必须在国内推行改革措施，以建立新的优势。中国所实行的改革开放政策，让中国从全球劳动分工中受惠。中国对外开放并与其他国家进行竞争，带动了国内的结构性转变和改 革，进而加强了中国的竞争力。中国国家主席习近平早在2018的就说：“中国开放的大门只会越开越大”。



王瑞杰表示，在他多次访华的行程中，他见证了中国如何让几亿人成功脱贫。不过他认为，全球化并没有让所有国家受益，有些国家为了追求经济增长，往往会牺牲环境的可持续性，全球化让富裕阶级比一般市民获益更多，国与国之间的利益分配也不均匀。这造成本土主义在许多国家抬头，为全球体系增添压力。

他认为，各国必须携手合作，维护全球公域。冠病疫情显示，病毒不分国界，没有任何国家可以独善其身；只有在每 个人都安全的情况下，大家才会安全。同样地，各国需要针对许多长期性的全球挑战共同制定解决方案。这些挑战包括气候变化、全球粮食安全和恐怖主义等。另一方面，新加坡、中国、日本和许多欧洲国家都面对人口迅速老龄化的问题，各国必须紧密合作应对这些共同挑战、互相学习，并加强全球治理体系。

因此，他很欣慰看到各国为了对抗冠病疫情而共享相关信息和专门知识，并携手研发冠病疫苗。

王瑞杰介绍，新加坡最近参与了旨在协调世界各地疫苗研发工作的全球疫苗峰会。中国也承诺，其冠病疫苗若成功应用，将作为全球公共产品提供给全人 类。

他表示，世界各国在这方面的合作是个重要的新起点，因为世界如果高度互联， 但缺乏互信与合作，这将会带来问题。所有国家，尤其是大国，必须共建一个建设性的合作模式，以共享全球机遇，也分担全球责任。

这个模式应该以一个开放、以规则为基础的多边秩序作为框架，让贸易、资金和创意点子能够自由流通，并确保各方会信守承诺、履行协议，同时，无论国家大小，把各国的利益都考虑在内，必须发展出一种新的全球化形式，让所有国家都能受惠。

他介绍，随着国家采取行动，控制疫情，各国也逐步重启经济，开放边境。新加坡和中国最近建立了一条“快捷通道”，方便新中两国之间有必要的商务和公务人员进行往来。这是新加坡第一次与他国作出的安排，也是中国同东南亚国家建立的第 一条“快捷通道”。新中的“快捷通道”标志着两国对彼此公共卫生管理的信任。新中两国在抗疫工作方面的合作，建立在两国深厚广泛的双边关系之上。 这是两国建交30年以来，甚至更久以前就建立起的一份情谊。由中国国务院副总理韩正和他担任联合主席的新中双边合作联合委员会 ，其宗旨正是为两国建立广泛实质的合作关系。

王瑞杰还提到，金融合作尤其是一个重要的发展领域。全球金融对于重启全球经济至关重要。它能塑造更可持续和更具韧性的未来。新加坡从当年的亚洲和全球金融危机所得到的一个重要教训是：金融是经济的命脉。

他认为，各国必须善用金融体系，促使实体经济取得可持续的增长，提升人民生活水平。反之，如果无法妥善分配资本，或甚至使用“创造性会计”取得短期成果，最终将导致失败。

放眼未来数十年的全球实体经济需求，他认为各国可以在三大领域展开合作。首先，亚洲基建融资每年需要1.7兆美元（2.37兆新币）。再者，中国的“一带一路”倡议可通过包容、透明和面向市场的原则，协助建设可 持续的基础设施。各国也可以和多边开发银行如世界银行、亚洲开发银行和亚洲基础设施投资银行在这方面展开合作。

第二，各国可以通过绿色融资推动可持续的改变，应对环境和气候方面的风险。他认为，这个领域的潜力相当可观：据估计，中国每年的绿色融资需求大约是6000 亿美元，东南亚每年的需求则估计是大约2000亿美元。

第三个有潜力的领域是金融科技和数字金融。数字革命将重塑金融领域，使人们能够以较低廉的收费更轻易地获得金融服务。各国也必须通过数字金融推广普惠金融，以支持减贫工作。

王瑞杰表示，他很高兴这些课题都已纳入本次论坛的议程。

他还提到，新加坡和上海正在多个领域中展开紧密合作。去年，他在上海启动了新加坡-上海全面合作理事会，以进一步加强双边的长期合作关系。作为国际金融中心，新加坡和上海能为全球尽一份力，带动各国进行合作，以及打造新的渠道促进互联互通。

他提到，人民币业务合作是中新双边关系的一大特点。新加坡是大中华地区以外最大的离岸人民币中心之一，而投资和跨境贸易提升了人民币在全球的使用率。

王瑞杰认为，新加坡和上海之间的跨境人民币合作项目也可以进一步深化，以更好地支持东南亚与中国之间的贸易与投资流动。双方也可以加强资本市场的互联互通，并扩大两个城市之间在数码和绿色金融方面的合作。

鉴于中新在多个潜在的领域将展开更密切的合作，他宣布，新加坡金融管理局今年将在上海设立第二个驻华代表处。

王瑞杰最后表示，冠病是这一代人民和政府的危机。这场大流行病虽然终究会结束，但它对社会、经济和全球体系的影响将是深远的。每个人的行为，将决定世界在冠病疫情结束后的面貌。

他表示，国际社会正齐心协力，共同应对这场前所未有的危机，这让他感到非常欣慰 。全球金融界也挺身而出，迎向挑战。新加坡已经准备就绪，随时与志同道合的国家合作，携手走出疫情。

王瑞杰呼吁，“让我们以这个危机做为新起点，肩负起新使命， 为我们共同的未来打造新远景。”



