易纲：中国央行要提前考虑疫期支持政策工具适时退出

中国人民银行行长易纲周四（18日）说，疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要关注政策的后遗症，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出；预计下半年货币政策将保持流动性合理充裕，带动全年人民币贷款新增近20万亿元（人民币，下同，3.94万亿新元），社会融资规模增量将超过30万亿元。

据路透社报道，他今天在出席陆家嘴论坛时视频发言说，“疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要注意政策设计要激励相融，防范道德风险，要关注政策的后遗症，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出。”

他指出，今年以来，金融部门向企业让利主要包括三块：一是通过降低利率让利，二是通过直达货币政策工具推动让利，三是银行减少收费让利，预计金融系统通过以上三方面将在今年全年为企业让利1.5万亿元人民币。

他还指，要通过加大银行不良贷款核销处置力度，解决金融支持实体经济的可持续问题。

易纲说：“在金融发展的情况下我们一定要解决好可持续的问题。在疫情的冲击下，银行不良贷款会有所增加，因此加大不良贷款的处置力度是增强银行支持实体经济可持续的重要措施。”

周三召开的中国国务院常务会议提出，要抓住合理让利这个关键，保市场主体，稳住经济基本盘，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元；要综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕，全年人民币贷款新增和社会融资新增规模均超过上年。

易纲指出，2018年以来央行通过十次降准释放流动性约8万多亿元，降准的过程一方面体现为央行资产负债表的缩表，另一方面体现为商业银行通过发放更多贷款形成货币扩张效应。

中国央行通过增加再贷款再贴现等货币政策工具，又相应地进行了扩表。所以央行的降准和增加再贷款都是扩张的货币政策，但反映在央行资产负债表上则前者是缩表，后者是扩表。

易纲说：“这几年，我国央行扩表和缩表在金额上大体相当，所以央行的资产负债表的规模这几年基本稳定在36万亿左右。”这与目前国际上主要经济体的央行资产负债表大幅扩张的机理是不同的，中国商业银行的资产负债表表现为持续合理扩张，贷款保持较高的增长，反映了货币政策传导的效率不断提高，市场机制运行良好。

中国央行周一缩量一次性续做6月到期中期借贷便利（MLF），利率连两月持稳。分析人士指出，短期银行间流动性充足，央行重在偏宽松基调下灵活调节，防范资金空转套利。目前货币政策尚在观察期中，未来操作节奏和力度取决于经济恢复力度和疫情变化。

中国央行6月1日晚间宣布，在前期3000亿元抗疫专项再贷款和1.5万亿元普惠性再贷款再贴现等直达实体企业的工具之上，央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具：普惠小微企业贷款延期支持工具以及普惠小微企业信用贷款支持计划，进一步完善结构性货币政策工具体系。