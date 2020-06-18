王思聪旗下公司周边共拍得13.8万人民币

中国大连万达集团创始人王健林独子王思聪旗下的上海熊猫互娱有限公司破产拍卖结束，周边产品共拍得13.8万元（人民币，下同，2.72万新元），所得款项将用于公司破产清算。

据第一财经报道，熊猫互娱在阿里拍卖上的破产拍卖前日（16日）宣布结束，394件周边产品共拍得13.8万元，这些由手机壳、帆布包、充电宝组成的福袋、礼盒，每件起拍价在51元至500元不等，拍卖所得款项将用于公司破产清算。

从成交结果来看，成交金额最高的两个标的，一个起拍价为500元，最终成交价5280元，溢价率956%。而另一个标的起拍价51元，最终成交价5271元，期间有100次出价，2438人报名，5387人设置提醒，88419人围观。

去年年底，普思资本曾对外公告熊猫互娱投资纠纷的处理结果。公告写道，经过近两月，几十轮商谈，普思投资与熊猫互娱数十位投资人全部达成协议，所有投资人都得到了赔偿，熊猫互娱近20亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担。

受熊猫互娱牵连，普思资本董事长、万达集团董事王思聪被法院列为“被执行人”，被下达限制消费令。去年12月，北京市第二中级人民法院发布消息，王思聪仲裁纠纷一案已在北京二中院和解解决，该院将对该案作结案处理。同期上海市静安区人民法院对王思聪发布的三条限制消费令也已撤销。

在投资人均已拿到赔偿的情况下，至于熊猫互娱为何走上破产拍卖之路，其债务总额究竟是多少，熊猫互娱破产清算一案管理人，该案件的主要负责律师上海市海华永泰律师事务所吴忠健说，熊猫互娱的债务总额目前还没有准确数字，管理人正在债权审核过程中，最终以人民法院裁定确认为准。

传闻中的20亿可能是熊猫公司的投资人，根据与股东或实际控制人之间的协议进行履行约定的行为，但该事项涉及投资人与股东或实际控制人之间的协议，并非管理人工作内容和范畴，管理人对此不清楚。

吴忠健说：“熊猫公司作为有限责任公司，按照法律规定股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司与股东之间相互独立，股东之间的纠纷与本案的最终清偿比例和金额无直接关联。”

据介绍，此次拍卖由债权人之一上饶市翼飞科技有限公司向法院申请破产清算发起。根据上海市第三中级人民法院发布的民事裁定书：熊猫互娱应向翼飞科技支付合作费用450万元，因熊猫互娱未履行法律文书确定的义务且明显缺乏偿债能力，翼飞科技申请对其发起破产清算。

今年1月6日，中国人民法院公告网的公告显示，上海市第三中级人民法院已于2019年11月13日裁定上海熊猫互娱文化有限公司破产清算一案，并于今年3月进行第一次债权人会议。

吴忠健说，熊猫公司的债权人根据破产法的相关规定，由熊猫公司资产变现后进行清偿。熊猫公司的破产清算程序目前在稳步推进过程中，本次拍卖就是在人民法院主持召开第一次债权人会议后，管理人根据债权人会议决议中相关内容，在人民法院的指导下，对于熊猫公司的部分库存商品进行及时处置的行为。

吴忠健说：“由于本次处理的商品系熊猫直播平台的库存周边商品，属于低值易耗品，利用网络拍卖的方式通过市场的公开检验能使其价值最大化，管理人选择了阿里拍卖平台进行资产处置，主要是因为其受众广泛、成本较低、程序透明，且可以充分保证破产资产处置的公平、公正、公开，有效兼顾资产的处置的效率与价值。”