中国买家5月对澳洲房产购买兴致急冻

数据显示，中国买家5月对澳大利亚房产的询问数量跌至近三年来最低，暗示澳洲数十亿美元的房产需求可能也成为中澳两国外交龃龉的受害者。

据路透社今日（18日）报道，亚洲最大房产科技集团居外IQI（Juwai IQI）公布的数据显示，中国买家5月对澳洲房产的询问数量跌至近三年来最低，5月询问量较4月大减逾65%。

由于澳大利亚控制疫情进展领先多数对手市场，4月时的询问量大增。但之后澳洲政府力促调查2019冠状病毒疾病源头，引来中国当局严词驳斥，并表示采取经济反击措施，5月询问量也随之同步下滑。

路透社评论说，若中国方面的买兴持续低迷，近年来已成澳洲经济一大支柱的房市可能面临挑战。中国大陆买家是外资房地产投资的主要来源之一，光是上个会计年度，中国投资人便在澳洲住宅、商用建筑、房屋拍卖投入61亿澳元（58.31亿新元）。

居外的执行主席史密尔（Georg Chmiel）受访时说：“如果形势不进一步恶化，情况将会稳定下来。”史密尔说： “只要不拖得很久，只要不是系统性的。”

居外数据显示，5月下降之后，中国大陆目前是澳洲地产投资的第三大来源，仅次于美国和加拿大。

中国大陆的投资通常流入新建公寓，因此可推动建筑活动和就业。但中国需求的放缓将对已经放缓的房地产市场带来新的打击，尽管官方数据仍显示房屋批建量较去年同期增长了5.7%。

经济学家普遍预计，中澳外交关系紧张局面将得到解决，不会给澳洲经济造成太大冲击，尽管这场争端为本来就不确定的前景平添了额外风险。