西藏新建五支民兵部队 负责巡逻和紧急救援

中印两军在边境爆发冲突，双方均有损伤的背景下，中国解放军西藏军事指挥部和西藏自治区15日在拉萨组织了五支民兵部队。

据中国军媒《中国国防报》18日报道，西藏军地6月15日在拉萨警备区民兵训练基地举行新质民兵分队入队授旗仪式，雪鹰空中巡逻队、雪鸽极地通信队、雪狼极限攀登队、雪狐高山快反队、雪獒高原抗击队五支民兵携装亮相，接受授旗检阅。

《中国国防报》形容五支民兵队伍为应急应战的精锐力量，民兵支援保障对象由陆军为主向诸军兵种覆盖。

据介绍，中共十九大以来，西藏军区推进建设转型，一批当过兵、学历高、技术精的人才入列民兵方阵，特别是一批优秀企业带装入编，推动后备力量保障能力提升。

另据中新社引述《解放军报》报道，藏族女飞行员坚热益西透露，她所在企业的直升机主要担负空中巡查、航空护林等任务。这次整组，公司派出最强人员、装备和技术力量参加雪鹰空中巡逻队。

据报参与新质民兵力量整组的几家企业，都选派了最好最强的力量加入民兵队伍。

雪鹰空中巡逻队开拓航线13条、建设起降点15个，曾参与“雪域雄鹰-2018”军民融合应急投送演练，刚完成珠峰大本营5200米高海拔验证飞行任务。

雪鸽极地通信队可进行空中补盲通信，能在八分钟内架设应急通信基站，并以车载电源24小时不间断供电实现快速持久抢通。

雪狼极限攀登队具备高海拔攀登、快速攀岩、极限探险等能力，曾完成珠峰奥运火炬传递、8600米高海拔救援等险重任务。

雪狐高山快反队所在的某矿业开发企业，装备性能先进的各类救援车辆，是一支快速后勤保障力量。

雪獒高原抗击队所在的某体育文化企业，是中外著名的搏斗抗击俱乐部，多次参加国际国内格斗搏击比赛并取得佳绩。

西藏军区司令员汪海江介绍，西藏自然环境和交通状况复杂，普通力量在遂行应急应战任务时难以全域到点，这些新质分队的入列，极大地提升了西藏后备力量的组织动员力、快速反应力和支援保障力。

据香港01梳理，西藏军区这段时间动作频频，曾进行多次联合演习。西藏军区6月14日在海拔4700多米的地域组织步坦协同演练；西藏军区某合成旅6月13日组织一场电抗分队女兵强化训练考核；西藏拉萨警备区某团6月10日组织了一场多课目综合演练；该军区某合成旅侦察分队6月2日进行一场敌后渗透破袭演练。