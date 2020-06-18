中国国家烟草专卖局原副局长赵洪顺被判无期

中国国家烟草专卖局原党组成员、副局长赵洪顺受贿案今天一审宣判，赵洪顺以受贿罪被判处无期徒刑。

据中国央视报道，江苏省淮安市中级法院今天上午公开宣判赵洪顺受贿一案，对赵洪顺以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其受贿犯罪所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。赵洪顺当庭表示服从法院判决，不上诉。

审理查明，2002年至2018年，赵洪顺利用担任国家烟草专卖局经济运行司副司长、安徽省烟草专卖局副局长、国家烟草专卖局发展计划司司长、副局长等职务上的便利，为有关单位和个人在承揽烟标印刷和烟草广告业务、职务晋升等事项上提供帮助，非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币9032.4309万元（约1776万新元）。

法院认为，赵洪顺上述行为构成受贿罪，其受贿数额特别巨大，鉴于其到案后如实供述犯罪事实，主动交代办案机关尚未掌握的大部分犯罪事实，认罪悔罪，赃款赃物已全部追缴，依法可从轻处罚。

赵洪顺长期在国家烟草专卖局工作，曾任经济运行司副司长、发展计划司司长等职，2011年10月升任副局长。

据微信公号“长安街知事”报道，赵洪顺是2019年春节后落马的首个中管干部，长期大吃大喝，严重破坏烟草系统的政治生态。

5个月后赵洪顺被双开。中央纪委国家监委通报称，其十八大后不收敛、不收手，性质恶劣，影响极坏；对党不忠诚不老实，对抗组织审查；长期违规频繁接受宴请，大吃大喝；大搞权钱交易，收受礼品、礼金，严重破坏烟草系统的政治生态。