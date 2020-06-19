路透：印度拟对从中国等国进口的300种商品提高关税和贸易壁垒

两名印度政府官员表示，作为保护印度企业的措施之一，印度计划对来自中国和其他国家的约300种产品设置更高的贸易壁垒，并提高进口关税。

据路透社报道，至少从今年4月开始，印度政府就一直在评估该计划。该计划与印度总理莫迪最近宣布的促进国内产品自力更生运动一致。

消息人士表示，新的关税结构可能会在未来三个月内逐步成形。

参与计划讨论的印度财政部和贸易部没有回应记者的置评请求。

这些官员表示，政府正考虑提高160-200种产品的进口关税，并对另外100种产品实施非关税壁垒，如许可证要求或更严格的质量检查。

对该计划有直接了解的第一位官员说，该决定将针对价值80-100亿美元的进口产品，目的是阻止导致印度产品失去竞争力的非必要低质产品进口。

第二位官员表示：“我们不针对任何国家，但这是减少与中国等国不平衡贸易逆差的方法之一，”

在截至2019年3月的财年中，中印双边贸易额为880亿美元（1227亿新元），对中国的贸易逆差为535亿美元，是印度的最大贸易逆差国。

根据现有的最新数据，2019年4月至2020年2月，印度对中国的贸易逆差为468亿美元。

另一位熟悉此事的行业消息人士称，工程产品、电子产品和部分医疗设备都在该计划考虑的项目之列。第三位政府消息人士表示，非关税壁垒，如更严格的质量控制认证，可能适用于空调等进口产品。







