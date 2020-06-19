中国公布北京新发地冠病基因组序列数据

中国疾病预防控制中心昨天（18日）通过“新型冠状病毒国家科技资源服务系统”正式发布2020年6月北京新发地冠状病毒基因组序列数据。

综合中新网与路透社的报道，中国疾病预防控制中心同时向世界卫生组织及全球共享流感数据倡议组织（GISAID）提交了基因组序列数据，向国际社会共享。

国家微生物科学数据中心是依托中科院微生物研究所，与中国疾控中心传染病所等等单位共建的国家科技资源共享服务平台。

北京昨天出现25例冠病确诊病例，截至6月18日24时，北京累计报告本地确诊病例603例，累计出院411例，在院183例，累计死亡九例。尚在观察的无症状感染者15例。

中央纪委国家监委网站稍早刊登对病毒病所相关专家的采访文章，援引中国疾控中心病毒病所所长助理张勇表示，从基因组流行病学的初步研究结果看，新发地市场检测出的病毒是从欧洲来的，但跟欧洲当下流行的病毒又有一定差别，比现在欧洲流行的病毒要老。

至于病毒是怎么进来的，张勇称，这涉及到好几种可能性，比如病毒潜伏在了进口的冷冻食品当中，在从境外到境内的整个存储、运输的期间，病毒由于被冷冻没有发生进化，所以它不会发生变异。

他说：“也有可能病毒是在新发地农产品批发市场等阴暗潮湿的环境里潜伏下来，没有被消毒、灭菌，在一定时间内突然暴露感染人，导致进化速度变慢，最终我们看到的就是这些毒株更接近于欧洲老病毒。”