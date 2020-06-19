中国央行前官员下调中国今年GDP预测至2%

中国经济复苏之路恐因北京第二轮疫情而变得更加波折。曾任中国央行调查统计司司长的盛松成本周接受彭博专访时称，他下调对中国今年GDP预测至2%上下。

据彭博社报道，盛松成还表示，不支持下调存款基准利率，因为中国实际已经负利率，试图通过下调存款基准利率来拉动消费并不可行，而中国LPR(贷款市场报价利率)的改革很成功，存款基准利率也应该往市场化方向继续探索。

“本来估计今年GDP会在2.5-3%区间，但因为北京突发疫情，下调0.5-1个百分点。”他在电话中对彭博表示，并称疫情对需求端的冲击会比较严重，同时，疫情防控的进一步加强将延缓经济复苏的过程，尤其是心理预期因素将导致全国疫情防控再度加强。

对于一度引发热议的存款利率，盛松成表示，对照一年期定期存款利率1.5%，虽然CPI会继续下行，但两者比较实际已经负利率水平；目前银行储蓄存款主要来自于普通老百姓，降息最终损害的是普通老百姓的利益，“试图通过下调存款基准利率来拉动消费几乎是不可能的，这条路是走不通的。”

此外，当前利率处于下行通道，不仅是贷款率下降，存款利率也在下降，最明显就是理财。他建议，不要动用存款基准利率，而是让商业银行继续自主浮动调整。

盛松成称：“央行现在是很难的。”

央行行长易纲在今年的陆家嘴论坛上表示，当前中国经济基本面良好，货币政策仍在正常区间；疫情应对期间的金融支持政策具有阶段性，要注意政策设计要激励相融，防范道德风险，要关注政策的后遗症，总量要适度，并提前考虑政策工具的适时退出。