中欧领导人将会晤 中国表达三方面期待

中欧领导人会晤将于6月22日举行，中国驻欧盟使团团长张明表示，中方对此有战略互信、开放合作和多边主义三个方面的期待。

据中新社报道，张明表示，这是新一届欧盟机构领导层就职以来中欧领导人举行的首次年度会晤，也是冠病疫情发生后中欧之间最高级别的机制性交往，中方对此有三方面期待。

中国驻欧盟使团昨天通报称，张明以战略互信、开放合作和多边主义概括三方面期待。就战略互信，张明指疫情带来一些“叙事之争”的杂音，但没有也不会改变中欧合作互利共赢的本质。中欧不存在根本厉害冲突，不应视对方为“制度性对手”，更不能把双方合作都放到地缘政治棱镜下去解读。中欧在世卫组织等多边平台有效沟通协调，表明中欧在理念、利益、责任等方面有很多共识，完全可以在更广阔领域开展合作。

就开放合作，张明表示疫情催生鼓吹“脱钩”的论调，却不可能改变各国经济唇齿相依的事实。中方期待同欧方加强宏观政策协调，维护产业链、供应链稳定，加强在绿色、数字等新兴领域合作，对全球经济产生示范和引领效应。希望欧方坚持开放合作，为中欧合作提供公平、公正和非歧视的环境，与中方相向而行，如期达成中欧投资协定。

就多边主义，张明表示中欧应当支持世卫组织发挥领导作用，加强信息共享和经验交流，加快疫苗和药物研发，提高疫苗的可及性和可担负性，积极探讨开展中欧非三方合作。期待通过此次中欧领导人会晤，双方将更多共识转化为行动，共同发出维护多边主义、反对单边主义的时代强音。

据中国外交部昨天通报，经中欧双方商定，中国国务院总理李克强将于6月22日同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩以视频方式举行第二十二次中欧领导人会晤。



