北京四家医疗机构负责人因院感防控被约谈

北京四家医疗机构负责人因院感防控存在问题被北京市领导约谈。

据北京市卫健委网站消息，北京市疫情防控领导小组办公室主任、医疗保障组组长、副市长卢彦前天（18日）主持召开约谈会，就做好院感防控工作约谈了中日友好医院、北京世纪坛医院、北京市慧慈医院和北京永民康医药技术有限公司第一诊所负责人，以及朝阳区、海淀区、大兴区、平谷区政府分管领导和市医管中心负责人。

卢彦通报了这四家医院在院感防控中存在的问题，强调要把院感防控放在极为重要的位置，属地政府和主管部门要严格落实属地和行业监管责任，各医疗机构要严格落实院感防控主体责任；要认真查找问题，按照要求立即整改，整改不到位的，要全市通报；要不折不扣地落实“三防”“四早”“九严格”和十五项疫情防控措施，属地政府和主管部门要加强对各级医疗机构院感防控工作的督导检查。

目前，北京疫情中、高风险地区已升至35处，北京市公安局副局长潘绪宏昨日通报称，严禁涉疫风险人员出京，其中包括中高风险街乡镇人员。

另外，近日网传外省有人员支援北京防疫工作，北京市疾控中心副主任庞星火昨天对此表示，根据国家卫生健康委统一安排，中国疾病预防控制中心和江苏省、浙江省、山东省、河南省疾病预防控制中心各派10名流调人员，已抵达北京协助开展流调和分析工作。