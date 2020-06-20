夏威夷会谈后 中国据悉拟加快采购美农产品

在本周中美高官在夏威夷会晤后，据报中国计划加快对美国农产品的采购，以信守中美第一阶段贸易协议。

据彭博社报道,因信息尚未公开而要求匿名的两位知情人士透露，在冠病干扰导致采购量落后之后，这个全球最大的大豆进口国打算加大从大豆到玉米和乙醇等各种产品的采购。

另外一位知情人士称，中国官方已经通知相关国有农产品采购单位，尽力达成第一阶段协议。中国商务部没有回应寻求评论的传真。

中美两国在冠病疫情源头、香港国安立法等多个问题上一直交锋不断，这一采购计划可让担心贸易受阻的市场有所释怀。美国国务卿蓬佩奥周四表示，中国外交政策高级官员承诺，中国会信守贸易协议中的所有承诺。

蓬佩奥周四在推文中表示，“在与中共中央政治局委员杨洁篪会晤时，他再次承诺中国将完成并信守中美第一阶段贸易协议中的所有义务。”

关于这次周三在夏威夷希坎空军基地与杨洁篪的对话，除了这则推文，蓬佩奥未提供其他细节，但却是关于这场秘密会晤的首个实质性消息。这场对话是如何促成以及由谁发起尚不得而知，但双方都表示这次会晤是由对方发起。

中国承诺在第一阶段贸易协议下购买365亿美元（510.07亿新元）的美国农产品，高于贸易战前2017年的240亿美元。

但美国农业部的数据显示，今年前四个月中国采购规模仅有46.5亿美元，只达到贸易协议设定目标的13%，比2017年同期低近40%。

彭博新闻社本月初时报道，中国政府官员已指示国有农产品商贸公司暂停包括大豆在内的部分美国农产品进口。然而，根据美国农业部数据，中国进口商仍在加大购买美国大豆，截至6月11日的两周内便购买了220万吨。