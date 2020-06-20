港教育局长：将宣传教育国安立法重要意义

香港教育局局长杨润雄受访时表示，将向学生进行广泛宣传和教育，让他们了解和认识香港国安法的重要意义。

据中国央视新闻客户端报道，杨润雄19日受访时说，反修理风波中，自去年6月至上月，共有约3600名学生及110名教职员涉嫌参与违法活动被捕，约1600名为18岁以下，大部分是中学生甚至还包括少数小学生。

从警方方面得到的资料，大约有9000个市民被捕，当中大概40%是学生。大部分社会上的都觉得很痛心，对教育界来说，也是一个伤心的事，也是一个警号。

他续称，看到有不少的政治团体跟不少的政治人物，为推动自己的政治主张，利用这些学生，误导他们，或者煽动他们采取一些比较激进的或是违法的行动。对这些用学生作为政治筹码的手段，教育局非常不赞同，予以强烈谴责。

杨润雄表示，国安立法来的非常及时，具有紧迫性和重要性，未来一段时间，将对香港在校学生进行广泛宣传和教育。

杨润雄说，未来的重点是要帮助学生了解国安法，了解这个法律、法制的重要性。相信香港国家安全法立法以后，在香港实施以后，对教育学生方面将有积极的推动。有了国家安全法，也多了一个机会去为学生介绍、解释国家安全法对他们的意义是什么，为什么国家安全法在香港那么重要，国家的安全对香港的稳定带来什么积极的作用，对香港将来的发展有一个什么样的带动。