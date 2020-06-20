李小加：国安法不改变香港国际金融市场功能与作用

香港交易所集团（港交所）行政总裁李小加受访时表示，“一国两制”是稳固香港国际金融中心地位的基础。香港国安立法为了保障“一国两制”，国安立法的推出不会改变香港国际金融市场的特殊功能与作用。

据新华社19日报道，李小加受访时表示，“一国两制”是稳固香港国际金融中心地位的基础。香港国安立法的目的是维护香港的长治久安，是为了保障“一国两制”，香港国安立法的推出不会改变香港国际金融市场的特殊功能与作用。实际上，其他国际金融中心，例如纽约和伦敦也都受到不同形式的与国家安全相关的法律法规的约束，但是并不影响这些城市成为国际金融中心。

李小加说，香港是中国最重要的国际资本市场之一，香港也是美国等西方国家在亚洲最重要的国际金融市场。“无论美国做什么，它都不会改变一个事实：香港仍然会是中国最国际化、最开放的市场。这样的香港符合中国的利益，符合美国的利益，符合世界的利益。”

李小加说，随着大陆金融市场对外开放脚步加速，香港作为连接内地与世界的桥梁角色将进一步凸显。大陆与香港市场“互联互通”的金融开放模式，为大陆融入国际经济体系提供新渠道，在安全可控的情况下切实推动人民币国际化和中国资本市场的开放，为实体经济提供长期可持续的养分。

他认为，对于一个国际金融中心而言，最关键的要素包括资金和信息的自由流通、良好的法治、国际通用的语言、靠近大型经济体和充裕的资金等。在这方面，香港金融市场有长期的积累。

他还说，香港一直在进步和改革，它的功能也会越来越广阔，能够发挥自己国际化、差异化和独特性优势为国家改革开放服务。

港交所2018年推出上市制度改革。改革后的两年里，共有87家新经济公司赴港上市，包括越来越多海外上市的中概股回归，累计集资超过3000亿港元（540.93亿新元）。

对于中概股回归，李小加表示，很多企业当时选择赴美上市是因为香港的机制还未准备好。今天香港已经进行了上市制度改革，远赴重洋的企业想“回家”的条件满足了，自然可以“回家”。

李小加说，“港交所拿掉了好企业上市的障碍和壁垒，但必要的门槛一定要保留，达不到香港标准的企业也进不来。”香港市场面向全球投资者开放，全球资本市场是相连的，好公司能在纽约上市，也能在香港上市。只要壁垒问题解决了，中概股“回家”是大势所趋。