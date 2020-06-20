中国大陆军机四天四次进入台湾空域

台湾军方说，中国大陆军机周五（6月19日）再度进入台湾西南空域。这是四天来的第四次，也是这两周来中国大陆军机第六度进入台湾防空识别区。

据美国之音报道，台湾空军司令部声明，大陆歼10战机在当日进入台湾西南空域，台湾空军出动空中侦巡战机，并向大陆战机发出广播警告予以驱离。

不过台湾军方没有说明这次大陆战机的数目。

本星期以来，中国大陆军机已经六度进入台湾防空识别区。中国大陆没有公开说明其军机接近台湾行动的原因，但之前曾表示，这是例行训练，目的是要展示中国大陆防卫其主权的决心。

根据台湾国防部的资料，中国军机今年年初以来密集现身台湾，尤其是6月9日起至今，已经六度飞进台湾防空识别区，分别出动了苏-30战机，运-八军用侦察机，歼-10和歼11战机。

路透社周五报道，台湾的空军正在把美国制造的F-16 战机现代化，且台湾军机例行在台湾海峡敏感空域巡逻。

美军一架C-40A运输机本月9日飞越台湾，引来中国大陆外交部和大陆国务院台湾事务办公室连番抨击。国台办发言人朱凤莲表示：“民进党勾结外部势力侵犯中国主权安全，破坏台海和平稳定。”

对于中国军机频繁进入台湾空域，台湾学者林颖佑接受美国之音采访时说，背后因素很多，可能是大陆例行演练的一环，或借此宣示周边海空域的主权，也可能是针对8月份有25国参加的环太平洋军演，或台湾下个月即将进行的汉光演习，来提前给各方下马威，也借此展示对中国大陆国产军机实力的信心。