蓬佩奧：美国如何对待香港取决于大陆如何做

美国国务卿蓬佩奥周五（19日）表示，如果中国像对待深圳和上海一样对待香港，美国也会一视同仁地对待它们，而非如自治城市那样给予特殊待遇。

据路透社报道，蓬佩奥在线上举行的哥本哈根民主峰会上发表讲话说，美国目前正处于谁应该对限制香港自由负责的决策过程中。

蓬佩奥是在与中共中央政治局委员杨洁篪进行了数月来的首次面对面会谈两天后发表上述讲话的。杨洁篪表示，美国在努力修复关系的同时，需要尊重中国中央政府在关键问题上的立场，停止对香港等事务的干涉。

最先在中国爆发的冠病大流行给美国造成重创以来，美中关系触及多年来的最深度恶化状态。

中美两国在多个方面发生摩擦，其中之一是，中国大陆将实施新的涉港国家安全立法，促使美国总统特朗普启动了取消使香港保住全球主要金融中心地位的特殊经济待遇的程序。

蓬佩奥说，“如果中共像对待深圳和上海一样对待香港，我们也会一视同仁地对待它们。”

蓬佩奥发表此番言论的前一天，特朗普再次威胁要切断与中国大陆的经济联系。

蓬佩奥周四在推特上表示，杨洁篪已经“再次承诺完成并履行今年达成的第一阶段贸易协议的所有义务”。美国国务院主管亚太事务助理国务卿史达伟(David Stilwell)认为，未来几周将显示会谈是否取得了进展。