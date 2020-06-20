瑞信宣布将重组董事会 消息：陆正耀要反击踢独立董事出局

深陷财务造假丑闻的瑞幸咖啡宣布，下月5日重组董事会，讨论包括解除独立董事Sean Shao、黎辉、刘二海的董事任命，以及董事长陆正耀的董事任命。

据澎湃新闻报道，两位接近瑞幸的知情人士说，这是陆正耀在干扰特别委员会对瑞幸财务造假的调查，为巩固自己对瑞幸咖啡的控制权。

一位接近瑞幸的知情人士人士称，通过这种方法“清理”外部独立董事后，即使不在瑞幸董事长的位置，陆正耀仍是瑞幸咖啡第一大股东，目前拥有公司的绝对控制权。

知情人士说：“这个股东大会是陆正耀要求召开的，这实际上是一个‘障眼法’，就是要把外部的这些人全部搞掉，而管理层陆正耀自己的人一个没动。”

知情人士透露，当天，陆正耀所控制的家族信托浩德投资（Haode Investment）向瑞幸咖啡股东会发函，要求召开独立董事会，提出了上述更换独立董事的决议，包括解除独立董事Sean Shao、黎辉、刘二海的职位，并讨论是否任命Ying Zeng、Jie Yang为独立董事，而Ying Zeng、Jie Yang是陆正耀方面的“自己人”。

公告介绍，Ying Zeng现任Orrick Herrington＆Sutcliffe LLP的合伙人职务，在商业和法律领域有超过25年的工作经验；Jie Yang现在中国政法大学（CUPL）担任多个职务，包括商学院院长，MBA中心副主任，商学院首席秘书等。

知情人士说：“他的董事会主席的职位他知道是保不住了，干脆他就要上他自己的人，所以他推了两个新的独董，他就是想以后就算他不在了，这公司也全归他控制。”

另有知情人士说，由于最初支持将瑞幸财务造假一事向公众公开，陆正耀对几位外部董事已经充满“恨意”。

对于上述说法，陆正耀方面尚未作出回应。

瑞幸咖啡4月2日向美国证券交易委员会（SEC）提交公告，公开承认财务作假。随后，涉及造假的首席执行官（CEO）钱治亚、首席运营官（COO）刘剑等人已被免职并退出董事会，而陆正耀也很有可能因为瑞幸财务造假一事面临刑事追责。

目前，包括瑞信集团和摩根士丹利在内的多家银行，对瑞幸的债务仍有3亿美元（4.19亿新元）的缺口。