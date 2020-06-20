大陆国台办：望国民党明辨是非 坚持积极的大陆政策

对于国民党改革委员会两岸论述组关于两岸政策的建议，大陆国务院台湾事务办公室发言人朱凤莲表示，希望国民党明辨是非，坚持积极的大陆政策，珍惜和维护两党既有政治基础。

据人民日报报道，朱凤莲19日表示，注意到了国民党讨论该党大陆政策。需要强调的是，尽管海峡两岸尚未完全统一，但中国的主权和领土从未分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变。体现一个中国原则的“九二共识”是两岸关系和平发展的政治基础。

她表示，坚持“九二共识”、反对“台独”是中共和国民党互信与交往合作的共同政治基础。多年来，两党在此基础上推动两岸关系和平发展，增进两岸同胞利益福祉，取得积极成效。

朱凤莲表示，当前两岸关系形势复杂严峻，希望国民党明辨是非，坚持积极的大陆政策，珍惜和维护两党既有政治基础，妥善处理两岸政治分歧，相向而行，与大陆一道继续为推动两岸关系和平发展、维护台海和平稳定、增进同胞利益福祉而努力。

她指出，如果丢弃长期坚持的正确理念，背离事关两岸关系的基本原则，不仅会损害互信基础，而且会给两党及两岸交流合作造成障碍。

据《自由时报》报道，国民党改革委员会两岸论述组昨日（19日）提出建议案，建议用四大支柱来建构和平稳定的台海新关系，包括坚持台湾主权，拒绝一国两制；以尊重人权作为两岸官方管理民间交往的基本原则；继续推动两岸经贸的长期发展，建立两岸谈判透明开放及有效监督的法规制度；敦促大陆放弃对台武力威胁。