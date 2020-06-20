港媒获悉国安法细节：大陆将在港设国安公署

香港媒体获悉，“香港国安法”草案其中一个较受关注的内容，是规定中央需设置“驻港国安公署”，其职能包括分析研判香港维护国家安全形势，就维护国家安全重大战略和重要政策提出意见和建议等。

据香港01报道，该媒体获悉，“驻港国安公署”的职能还包括，监督、指导、协调、支持香港特区履行维护国家安全的职责，以及收集分析国家安全情报资讯等。驻港国安公署只会在“特定情形下”，对香港危害国家安全犯罪案件进行管辖。

这很可能是继中央政府驻香港特区联络办公室、解放军驻港部队、大陆外交部驻港特派员公署后，第四个中央驻港机关。

据报道，国安法另一重点是对法官的处理。草案没有禁止外籍法官审理国安法案件，但规定将由香港特首指定若干名法官处理与国安有关案件，打破一直以来由香港终审法院首席法官指派法官审理案件的传统。

具体执行方面，草案还规定，香港需设立“维护国家安全委员会”，负责香港特区维护国家安全事务，承担维护国家安全的主要责任。

“国安委”由香港行政长官担任主席，成员包括政务司司长、财政司司长、律政司司长、保安局局长、警务处处长、警务处维护国家安全部门负责人、入境事务处处长、海关关长和行政长官办公室主任等。

据悉，“国安委”的职责包括：分析研判香港特别行政区维护国家安全形势，规划有关工作，制定香港维护国家安全政策；推进香港特区维护国家安全的法律制度和执行机制建设；协调香港特别行政区维护国家安全的重点工作和重大行动。