反应不踊跃 港“罢工罢课公投”失败

香港“200万三罢工会联合阵线”及“中学生行动筹备平台”昨举行“罢工罢课公投”，反应未如预期理想。

据《星岛日报》报道，主办方昨（20日）深夜公布点票结果，当中罢课公投票数未能达到启动中学生罢课的门槛，“筹备平台”发言人郑家朗称不会发动罢课。到今日凌晨，工会公布会员总投票票数不足9000票，公务员票数只有逾千票，亦未达标，不会启动罢工。

“筹备平台”发言人郑家朗昨承认学生总票数过万，但实体票未达5000张门槛，投票结果反映需要有更多时间准备，未来会加强向中学生推动宣传等工作。

30个行业工会联同“中学生行动筹备平台”，昨在香港多区设立投票点，让会员及学生投票决定是否启动罢工罢课，抗议《港区国安法》，目标是取得六万张“打工仔票”及一万张中学生票。新公务员工会主席颜武周强调，工会就投票并无既定立场，目的是让工会会员可就影响深远的国安法议题表态，批评港府把公投定性为政治活动是曲解投票意义。

昨早10时开始投票，上午各票站人流较冷清，截至昨午2时30分，工会共收集2000张电子及实体投票、中学生有1100张实体票。

昨傍晚开始，大部分票站出现人龙，投票截止时间由原订昨晚八时，延长至九时。多个票站的票箱，最后送到指定票站内点票。

港府昨日也再度强烈谴责有组织发动所谓“罢工罢课公投”，反对《港区国安法》立法。发言人表示，“罢工罢课公投”只是利用市民和学生达到政治目的，重申《基本法》和香港法律体系并没有“公投”制度，所谓“公投”既无宪制基础，亦无法律效力。

港府并表示，近日有别有用心的人及组织不停使用各种手段抹黑国家安全立法工作，散播失实及误导性的资讯，妖言惑众，企图制造社会不稳。

对于罢工罢课公投涉使用议员办事处作票站之用，民政事务局昨再强调，倘议员办事处用于执行与区议会无关的职务，有关开支将不会获得发还。

