传马、吴不满九二共识成历史描述 拒赴江启臣餐叙

国民党19日改革委员会全体委员会，党主席江启臣会中表明，九二共识是过去扮演两岸求同存异、搁置主权争议的“工具性论述”，传出引发前总统马英九、前党主席吴敦义不满，原订23日的餐叙“因故”不出席。对此，前党主席朱立伦被问到新两岸论述是否可行，表示要等一起聚会时再来讨论。

据ETToday新闻云报道，国民党改委会两岸小组日前提出四大支柱，建构和平稳定的台海新关系。其中“九二共识”存废与否经内部多次激辩后，委员会尊重“九二共识”的历史成果，强调两岸关系多年来从对抗走向和解，再走回僵局，“九二共识”是关键因素，痛批民进党长期抹黑“九二共识”。江启臣在会中提到，九二共识是工具性论述，国民党要告诉民众两岸目标是什么，两岸组提出的“四大支柱”，就是未来处理两岸关系要守住的基本条件。

不过，在江启臣发表九二共识谈话后，原先马英九、吴敦义预计23日将应江启臣之邀，赴李乾龙家中餐叙，为党内改革及高雄市长补选等凝聚共识。不过，传出马、吴20日先后通知党中央，当天因故无法出席餐叙，被解读是不想为新两岸论述背书。

对此，朱立伦今早（21日）受访时表示餐叙安排主要针对高雄辅选，自己不知道马、吴不出席。他强调，“不管有没有吃饭，大家都会全力以赴讨论高雄市补选。”

对于国民党新两岸论述是否可行，朱立伦则强调，国民党很努力改革，大家可以多提供不同意见，最后再来凝聚共识。

